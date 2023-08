No verão, todos os caminhos vão dar ao Algarve: os termómetros marcam temperaturas convidativas que permitem dias de praia longos e noites com pouca roupa. Mais cedo ou mais tarde, no verão, todos os caminhos vão dar às tão aguardadas férias “grandes”: com os pais e irmãos, com os primos e tios, com os filhos, com os amigos e com os filhos dos amigos, numa grande e demorada celebração do típico tudo-ao-molho, mas feliz.

No verão, limpa-se o pó da casa de sempre, fazem-se as camas de lavado e a cada refeição – lá está, com todos -, dispõem-se pratos, copos e talheres variados, para alimentar almas e barrigas antes de prosseguir para qualquer praia em Vilamoura (porque não, Vilamoura?).

No momento do regresso a casa, as opções são mais do que variadas. Todas com estilo e à medida de cada um.

Chegar ao Algarve é fácil, sair de lá é uma festa

1. De Barco a aventura é outra…

Marina em Vilamoura já existe e isso, por si só, é uma grande vantagem: escolher regressar de barco até casa já é uma aventura, portanto poupe-se a riscos maiores e esqueça a ideia de incluir na partida cenários mais hollywoodescos, como descer ravinas com cordas para chegar ao barquinho que os pescadores locais lhe emprestaram para conduzir em direção ao pôr do sol. Com o barco bem estacionado nos decks, não tem nada que saber. Além do caminho para sua casa e todos os conhecimentos de um curso de marinheiro. Coisa fácil, não é?

Onde alugar: Timeless Moments – Vilamoura Yacht Charter, a Cool Charters Vilamoura e a Bliss Charters Vilamoura. Na dúvida, opte pela opção “marinheiro incluído”.

Pode sempre trocar o barco por uma Stand Up Paddle: certamente que demorará mais tempo a chegar a casa (e se as correntes forem simpáticas, caso contrário, pode sempre acabar em Marrocos).

2. De Mercedes-Benz, depois de visitar o Mercedes-Benz On The Road?

A não ser que decida ir a pé, a opção que não falha, a mais segura, sustentável e com opções que se acomodam ao estilo de vida de cada um de nós é certamente… (rufar de tambores) um dos veículos 100% elétricos que pode encontrar, até 20 de agosto, lá está – em Vilamoura -, durante o Mercedes-Benz On The Road.

Não deixe de explorar todas as outras opções na Marina de Vilamoura, seja qual for o meio de transporte que opte para regressar das suas férias. Explore tudo mas encontre-nos na Marina de Vilamoura para fazer um test-drive das sete viaturas em exposição, da gama EQ da Mercedes-Benz, e ainda do icónico Mercedes-AMG SL 63. Aproveite a oportunidade e marque na agenda, que pode fazer uma experiência de condução até 20 de agosto, das 11h00 às 15h00 e das 17h00 às 24h00. Caso prefira, porque obviamente que de férias os planos são vários, faça uma marcação prévia através deste link.

Este ano o evento decorre durante 13 dias e a grande novidade que traz a Vilamoura é a apresentação do novíssimo Classe E e dos extras digitais. Quando chegar ao recinto do evento dirija-se à Hospitality Truck, para fazer o check-in e depois é só aproveitar o seu tempo no stand aberto para exposição dos veículos Mercedes-Benz.

Registe também até 20 de agosto, a apresentação do novo Classe E acontecerá oito vezes por dia. Afine o relógio e coloque o alarme que for mais conveniente: 14h30 e das 17h às 23h, a cada hora.

3. Mota é demasiado típico: vamos para casa de trotinete?

Ora, na maior parte dos sites de empresas que alugam trotinetes, sejam sediadas em Vilamoura ou em qualquer outra localização, costuma ler-se o seguinte: scooter elétrica deve ser devolvida nas mesmas condições que foi levantada; O cliente é o único responsável por qualquer tipo de dano do veículo e, obviamente, que deve ser entregue no prazo estabelecido. Caso viva a mais de 1 hora de distância do local, esta opção será com certeza uma das mais divertidas.

Com coragem para regressar a casa a duas rodas, com todos os obstáculos e mais alguns durante o caminho?

Onde alugar: Procure a empresa Trotibike, em Vilamoura.

4. Go big or go home. Mota de água pela costa atlântica?

Se é para fazer isto a sério, estilo, estilo, seria regressar a casa de mota de água: imagine-se a rasgar as águas de Vilamoura e depois da costa atlântica, numa experiência com muita adrenalina e euros a sair da sua carteira? Tem tudo para dar certo: amantes de desportos radicais esta é a vossa opção. Dependendo da sua morada de casa, saindo de Vilamoura é só entrar na via rápida da quarta onda – se for para norte -, e em menos de nada estará a caminho do destino.

Onde alugar: A empresa Golden Moments aluga motas de água, em Vilamoura.

Foi como escrevemos: no verão, todos os caminhos vão dar ao Algarve. Para sair de lá e deixar as férias para trás as opções são variadas. A pé, de trotinete, de mota de água, de barco… A nossa preferida: de Mercedes-Benz 100% elétrico.