Entre festas, jantares e formações destinadas aos jovens, os partidos começam este fim de semana a retomar a atividade política, com a direita concentrada no Algarve e Rui Rocha, Paulo Raimundo e Mariana Mortágua a estrearem-se nas rentrées.

O PS organiza a sua rentrée entre 6 e 10 de setembro, em Évora, com a “Academia Socialista”, que contará com um discurso de abertura do secretário-geral do partido e primeiro-ministro, António Costa, e será encerrado pelo presidente socialista, Carlos César.

À direita, PSD, IL e Chega marcaram as respetivas rentrées políticas todas no Algarve. O PSD arranca já esta segunda-feira com a tradicional Festa do Pontal, no Calçadão de Quarteira, que contará com um discurso do líder social-democrata, Luís Montenegro.

Perspetivando o evento, o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, disse à Lusa que a intervenção de Montenegro irá “marcar a agenda política” e deverá “denunciar o empobrecimento a que o Governo tem deixado o país, as pessoas e as instituições” e apresentar-se como alternativa.

No ano passado, o líder do PSD aproveitou a Festa do Pontal para apresentar um pacote de emergência social, antecipando-se às medidas de combate à inflação que viriam a ser anunciadas pelo Governo.

Duas semanas depois da Festa do Pontal, o PSD organiza a sua Universidade de Verão, entre 28 de agosto e 3 de setembro em Castelo de Vide, estando prevista a participação do antigo presidente da Comissão Europeia Durão Barroso e do ex-líder do CDS Paulo Portas.

À semelhança do que aconteceu tanto em 2021 como em 2022, o Chega também organiza a sua rentrée política no Algarve, com um jantar comício em Lagos, no dia 24 de agosto, no qual o líder do partido, André Ventura, irá discursar.

Na semana a seguir, entre 1 e 3 de setembro, o partido reabre também o seu ano político com a III Academia de Verão da Juventude do Chega, em Lisboa, sobre o tema “Quo vadis Europa?”, antecipando as eleições para o Parlamento Europeu, em junho de 2024.

Naquela que será a primeira rentrée de todos os partidos com assento parlamentar, a Iniciativa Liberal organiza no sábado à noite a terceira edição da festa “A’gosto da Liberdade”, na fortaleza de Armação de Pêra, no concelho de Silves.

Com o mote “A alternativa é liberal”, a festa contará com música ao vivo e um jantar ao ar livre, estando também previsto, às 21h45, um discurso do presidente da IL. Esta será a primeira rentrée de Rui Rocha desde que assumiu a liderança do partido, em janeiro.

Também a estrear-se nas rentrées está o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, que vai discursar pela primeira vez na Festa do Avante desde que tomou posse como líder comunista. A 47.ª edição da tradicional festa do PCP está marcada para 1 e 3 de setembro na Quinta da Atalaia, Seixal.

Antes do certame comunista, Paulo Raimundo vai ter várias iniciativas no sul do país, com uma deslocação este domingo às Minas de São Domingos, em Beja, e, na terça-feira, ao Algarve, com paragens em Odiáxere, na Feira Medieval de Sines e um jantar-comício em Faro.

Já o Bloco de Esquerda retoma o seu ano político com o “Fórum Socialismo”, agendado entre 8 e 10 de setembro na Escola Superior de Comunicação de Viseu, e que contará com sessões dedicadas a temas como a guerra na Ucrânia, o racismo, ambiente, saúde ou economia.

Com quase 50 palestras previstas, o evento contará com intervenções de deputados, eurodeputados e Francisco Louçã, e terminará com um discurso da coordenadora do BE, Mariana Mortágua, naquela que será também a sua estreia em rentrées enquanto líder.

Já o Livre volta a organizar, entre 9 e 10 de setembro em Setúbal, “Os Setembristas”, uma iniciativa “para o debate de ideias” e que tem “um objetivo de cruzamento de perspetivas, que se pretende enriquecedor para membros e apoiantes”.

O PAN ainda se encontra a detalhar o programa para a sua rentrée, mas antecipa desde já que terá lugar na primeira quinzena de setembro, no distrito de Lisboa.