A PSP de Pombal deteve um homem, em flagrante delito, após ter cometido um crime de roubo em Pombal, com recurso a arma de fogo, suspeitando-se de ter feito outro assalto, horas antes, em Leiria.

O Comando Distrital da PSP de Leiria informou nesta sexta-feira, num comunicado, que deteve, em flagrante delito, um homem, com 32 anos de idade, após ter cometido crime de roubo, com recurso a arma de fogo, a uma loja de conveniência em Leais, no concelho de Pombal, na quinta-feira, pelas 20h30.

Tendo em conta o material que tinha na sua posse, aquando da detenção, o homem é suspeito de ser também o autor de um outro assalto a uma frutaria, em Leiria, à hora do almoço de quinta-feira, com recurso a arma de fogo.

Durante a detenção foram apreendidos ao suspeito 690 euros em notas, 18 maços de tabaco, um telemóvel roubado, várias moedas e a arma utilizada.

“Além deste roubo em Pombal e do roubo em Leiria, o detido estará também referenciado no roubo, com arma de fogo, a uma farmácia em Pombal, estando este inquérito em curso no órgão policial criminal competente”, lê-se na mesma nota.

O detido será apresentado nesta sexta-feira a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

“Reiteramos que nos manteremos com especial atenção a fenómenos de criminalidade violenta e grave que afetam a segurança dos nossos concidadãos, aproveitando ainda para apelar a toda a população para a necessidade de comunicação e participação às autoridades de quaisquer atitudes e comportamentos que considerem suspeitos, pois será um forte contributo para o combate ao crime de modo mais eficaz e, assim, incriminar os seus responsáveis”, alerta a PSP.