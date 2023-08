Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O dia 534 da invasão fica marcado por um momento histórico no programa espacial russo. O lançamento da nave Luna-25 para a Lua, a partir do porto espacial russo de Vostochny, é a primeira missão lunar de Moscovo desde 1976.

O momento é também uma oportunidade para a Rússia demonstrar a sua supremacia tecnológica e científica, numa altura em que continua sob fortes sanções do Ocidente. Espera-se que a nave lunar russa chegue à Lua a 23 de agosto — e, ao contrário da Guerra Fria, desta vez não compete com sos EUA, mas com a Índia, que também lançou uma missão lunar que deve aterrar na Lua no mesmo dia, a pouco mais de 100 quilómetros da missão russa.

