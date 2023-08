Desde que perdeu as eleições de 23 de julho que o PSOE se tem pautado pela discrição. Pedro Sánchez foi de férias — chegou, na segunda-feira, a Lanzarote, depois de uma passagem por Marrocos —, disse aos seus colegas de governo para fazerem o mesmo e parece querer passar uma mensagem de tranquilidade: não há pressa para angariar apoios. Mas à medida que se aproxima quinta-feira, um dia-chave, as peças começam a mover-se nos bastidores. As primeiras cedências começam a ser feitas a partidos com matrizes, e reivindicações, bem diferentes das dois maiores, mas as contas ainda estão longe de ser claras.

A eleição de quinta-feira, para a mesa do Congresso dos deputados e a respetiva presidência, será o primeiro dia da batalha PSOE vs. PP. Será aí que se perceberá como é que os peões se estão a posicionar e se se inclinam para os populares ou para os socialistas, depois de PP e PSOE terem saído das eleições sem maioria absoluta (os primeiros com 137 assentos, enquanto os segundos não foram além dos 121).

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.