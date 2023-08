O Presidente da República ratificou nesta sexta-feira a resolução para adoção da convenção revista do Conselho da Europa sobre Coprodução Cinematográfica, que alarga o seu âmbito a países não europeus.

Numa nota publicada no site da Presidência, lê-se que Marcelo Rebelo de Sousa ratificou quatro acordos internacionais, incluindo a resolução aprovada pela Assembleia da República em 19 de julho que “aprova a Convenção do Conselho da Europa sobre Coprodução Cinematográfica (revista)”.

Nessa votação, o diploma contou com os votos a favor dos grupos parlamentares do PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PAN e Livre, e com as abstenções do PCP e do Bloco de Esquerda.

A revisão do Convenção do Conselho da Europa sobre Coprodução Cinematográfica foi assinada em 30 janeiro de 2017, em Roterdão, Países Baixos, e conta com Portugal entre os primeiros signatários.

O novo texto tem por objetivo flexibilizar a participação de produtores de filmes em coproduções, atualizar os procedimentos necessários para que as autoridades nacionais reconheçam um filme coproduzido e, ainda, alargar o âmbito da convenção para permitir que países não europeus beneficiem das suas disposições.

A chamada “Convenção de Roterdão” de 2017 revê a de 1992, ano em que foi aberta à assinatura em Estrasburgo, mantendo os princípios gerais então consagrados: promover o desenvolvimento da coprodução cinematográfica multilateral europeia, salvaguardar a criação e a liberdade de expressão e defender a diversidade cultural dos países europeus.

As alterações feitas estão “em sintonia com a dinâmica da coprodução internacional e a alteração do limiar de participação dos coprodutores minoritários em coproduções multilaterais”, segundo a proposta do Governo português que foi aprovada pelo parlamento.

De acordo com a nota publicada nesta sexta-feira, o Presidente da República ratificou também a resolução que aprova o acordo entre Portugal e a Roménia sobre cooperação em matéria de Defesa, assinado em Bucareste em maio do ano passado, a resolução que aprova o Tratado Relativo à Transmissão Eletrónica de Pedidos de Cooperação Jurídica e Judiciária Internacional entre Autoridades Centrais, assinado em Medellín em julho de 2019 e, ainda, a resolução que aprova o Protocolo que Altera a Convenção do Conselho da Europa para a Proteção das Pessoas relativamente ao Tratamento Automatizado de Dados de Caráter Pessoal.