A falta de mão-de-obra na restauração está a preocupar os empresários do setor no arquipélago dos Açores, que procuram formas de contornar a situação, entre elas reduzir horários de funcionamento e empregar a família.

Em São Miguel, na freguesia das Furnas, um dos principais pontos turísticos da ilha, onde é confecionado o cozido nas caldeiras vulcânicas através do calor emanado pelo interior da terra, a restauração considera o cenário de falta de mão-de-obra “gravíssimo”.

Está muito grave. É gravíssimo. As pessoas estão cá a trabalhar um dia ou dois e [depois] vão-se embora. Não há funcionários para trabalhar. O culpado disto tudo é o Rendimento Mínimo”, contou à agência Lusa Ana Oliveira, proprietária de um restaurante, localizado no centro da freguesia das Furnas.

Segundo Ana Oliveira, a falta de funcionários “é transversal” a outros restaurantes da freguesia do concelho da Povoação.

Por isso, a proprietária disse já ter ensaiado uma forma de contornar a situação: “Fechamos mais cedo ao almoço e ao jantar fazemos o mesmo. Os clientes reclamam, mas não temos culpa da falta de mão de obra“.

Na passada segunda-feira, o estabelecimento estava “completamente cheio” e a empresária contou que teve de “fechar mais cedo“, porque o pessoal que tem ao serviço “não dá para tudo“.

No caso de Dalisa Cardoso, sócia de um restaurante localizado na ilha Terceira, a solução também foi reduzir o horário de funcionamento ao almoço e ao jantar.

Segundo a empresária, há funcionários que depois de recrutados chegam a trabalhar “um dia e dois dias, mas depois desistem”.

Isto acontece na restauração e em grande parte de serviços com atendimento ao público. É em quase tudo e, depois, estão a apostar no turismo, mas chega-se a um ponto de saturação, porque não há pessoal para manter as coisas em condições”, desabafou.