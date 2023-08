Esta recensão crítica podia bem ser uma carta-aberta ao ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, que há dias anunciou a intenção do governo de “fomentar a leitura” (sic) concedendo um cheque-livro a portugueses com… 18 anos. A despudorada burrice e o populismo evidente da medida estão de tal maneira profundamente alheados da realidade, que importaria perguntar ao político em causa que ideia ele tem acerca dos gravíssimos problemas criados — e já tão abundantemente denunciados com clamor por cientistas — pela habituação muito precoce ao digital, ou se hábitos de leitura, impulsionadores da imaginação e do conhecimento, devem iniciar-se com a idade adulta, também a da capacitação eleitoral… (mas que grosseira coincidência!).

Mas sobretudo tentar saber dele como pode ignorar e literalmente virar costas — como faz — à extraordinária época da edição infanto-juvenil portuguesa (de que este livro de Ana Pessoa e Madalena Matoso é exemplo supremo), que exibe uma criatividade e um saber-fazer de primeira linha internacional, com protagonistas declarados e conhecidos há muito.

Perder a oportunidade de lhes conceder estímulo e melhores condições de ação por compra de exemplares para bibliotecas escolares e comunitárias, triplicando tiragens e por isso reduzindo muito o preço para todos, mas também reforçando a ideia básica — que ainda importa induzir — de que a leitura não depende da posse de livros mas do acesso a eles, que pode ser proporcionado por bons equipamentos públicos de proximidade, tanto fixos como móveis, atualizados com o que de melhor vai sendo publicado no país (o que pouco sucede fora do depósito legal), é o oposto radical de uma “política do livro e da leitura” atenta ao dinamismo social e aos problemas do presente e do futuro, que claramente não temos.

