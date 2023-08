O Ministério dos Negócios Estrangeiros está a preparar uma alteração considerada cirúrgica ao Estatuto da Carreira Diplomática para que os diplomatas possam receber um subsídio para ajudar a pagar as propinas dos filhos também no estrangeiro, avança o Expresso.

Atualmente os diplomatas recebem 80% das propinas quando estão a prestar serviço em Portugal. Mas quando estão fora do país têm de pagar a totalidade de escolas francesas ou inglesas.

O Expresso avança com a informação depois de ter noticiado um inquérito da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses (ASDP) em que parte significativa dos inquiridos admitia o recurso à greve ou a participação em protestos para obter melhores condições. O estatuto da carreira diplomática está por atualizar e a tabela remuneratória por rever desde 1998.

Agora avança que existe uma alteração estatutária pronta para ir a Conselho de Ministros para que as propinas sejam comparticipadas, mas não estará ainda definido o montante do apoio. Ao Expresso, o gabinete do ministro João Gomes Cravinho disse que “o Ministério dos Negócios Estrangeiros não comenta projetos em processo legislativo”.