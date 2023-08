A administração do Hospital Beatriz Ângelo (HBA), em Loures, chegou a acordo com os sindicatos para aderir aos Acordos Coletivos de Trabalho (ACT), que irão abranger cerca de 1.387 trabalhadores, foi anunciado esta sexta-feira.

Em comunicado, fonte da unidade hospitalar refere que este acordo foi assinado com 16 sindicatos e associações sindicais. “Esta conquista reforça o compromisso do Hospital em promover e valorizar os seus colaboradores”, pode ler-se na nota.

A administração do HBA estima que os ACT sejam aplicáveis a cerca de 1.387 profissionais, explicando que “visam assegurar a harmonização de regimes em matéria laboral, nomeadamente carreiras, componente remuneratória, período normal de trabalho e avaliação do desempenho e respetivos efeitos”.

O Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, no distrito de Lisboa, funcionou até 19 de janeiro de 2022 no regime de PPP, sendo gerido, até então, pelo grupo privado Luz Saúde. Atualmente, a unidade hospitalar tem gestão pública, assente no modelo de entidade pública empresarial (EPE).

A unidade hospitalar abriu em janeiro de 2012 para servir 278 mil habitantes dos concelhos de Loures, Odivelas, Mafra e Sobral de Monte Agraço.