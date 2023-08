Depois de se separar de Carlos, o estilo de Diana ganhou todo um novo esplendor. Livre das amarras da família real britânica, arrojou nos cortes e nos padrões, sendo um excelente exemplo disso o modelo de fato de banho que usou numa das suas mais famosas viagens. A Princesa de Gales usou-o em julho de 1997, a bordo de um iate em St. Tropez, no sul de França, onde estava de férias com o namorado, Dodi Al-Fayed. E há várias fotografias de paparazzi que registam esse dia.

Com um tecido que mistura padrão tigresa e leopardo, a marca de swimwear israelita Gottex está a comercializar este fato de banho pela primeira vez. Já está à venda na loja online por 229,99 euros. O modelo chama-se “Gottex Diana”, tem alças de apertar atrás do pescoço e está disponível em quatro tamanhos. O padrão não é exatamente igual ao original, mas mantém as mesmas tonalidades e a mesma mistura de padrão animal.

Na descrição do artigo, a Gottex declara que a peça “tem mais história e prestígio do que qualquer fato de banho que alguma vez tivemos”, tendo sido batizado com o nome da mulher para quem foi originalmente desenhado. “Tornou-se famoso quando uma fotografia a mostrava a usá-lo num iate”, escrevem ainda, acrescentando que esta é a primeira vez que está disponível ao público.

June Kenton, criadora da marca de lingerie Rigby & Peller, que produzia peças sob medida para a Rainha Isabel II, revelou ao jornal britânico The Telegraph que foi ela quem apresentou Diana à dona da Gottex, que descreveu esse dia como “o melhor da sua vida”. A partir desse encontro, a marca começou a produzir peças personalizadas para a Princesa, incluindo o famoso fato de banho com animal print.

A Gottex foi fundada por Lea Gottlieb, uma sobrevivente do holocausto, em 1956. Originalmente, Gottlieb começou por fundar uma marca de gabardines, mas acabou por perceber que os fatos de banho teriam mais sucesso comercial para o clima israelita. Entre a sua lista de clientes ao longo de várias décadas, somam-se Elizabeth Taylor e Brooke Shields.