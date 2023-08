A Cooperativa de Produtos Agropecuários de Santa Maria espera uma quebra na produção de meloa devido ao mau tempo que se fez sentir na ilha açoriana e teve um “efeito pernicioso” no cultivo.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Agromariensecoop – Cooperativa de Produtos Agropecuários da Ilha de Santa Maria, Duarte Moreira, realçou que as condições meteorológicas registadas em Santa Maria durante a primavera e no mês de julho “não corresponderam às necessidades da meloa”, produto com a classificação de Indicação Geográfica Protegida (IGP).

Segundo o dirigente, a tempestade Óscar, que afetou o grupo Oriental do arquipélago, em 06 de junho, provocou “vários prejuízos” aos agricultores que se viram a braços com “plantas inundadas e doentes”.

A tempestade que assolou [as ilhas de] Santa Maria e São Miguel teve um efeito pernicioso nas culturas de meloa, porque atrasou toda a produção. Para além dos estragos que provocou, levou muitos agricultores a substituírem plantas, o que fez com que o início da campanha atrasasse”, adiantou Duarte Moreira.

O presidente da Agromariensecoop assinalou que as condições atmosféricas adversas fizeram com que os primeiros frutos da campanha “não tivessem a doçura característica da meloa de Santa Maria”.

“Agora temos vindo a recuperar bem. A temperatura aumentou. Deixou de chover. Nesta fase está estabilizada. Estamos a receber muitas toneladas por dia na cooperativa, na casa das três e quatro toneladas, e a meloa já se encontra de excelente qualidade”, salientou.

A expectativa é que a campanha, que começou em julho e termina em setembro, atinja as 80 ou 90 toneladas, “caso o tempo permita”, tratando-se de um número inferior a 2022, quando a produção da cooperativa chegou às 105 toneladas.

“Estamos a prever chegar às 80 ou 90 toneladas de meloa este ano. Já tivemos anos de 120 e 125 toneladas, mas este ano vai haver uma quebra apesar de termos um pouco mais de área plantada”, disse.

Este ano existem cinco produtores a entregar meloa na cooperativa, abrangendo cerca de sete hectares, uma área que em “condições ideais” permitia produzir 130 toneladas.

Desde 2015 que a meloa cultivada na ilha açoriana de Santa Maria foi classificada com IGP pela Comissão Europeia.

Reconhecida pelo elevado teor de vitamina C, muito superior à média das meloas comuns, a meloa de Santa Maria, produzida ao ar livre em solos ricos em potássio, está, habitualmente, no mercado entre julho e setembro.

Certificação da meloa de Santa Maria aumentou produção e preço pago aos agricultores

A certificação europeia obtida em 2015 permitiu subir os preços pagos ao produtor e aumentar a produção da meloa de Santa Maria, que passou a estar presente em quase todas as ilhas açorianas e no continente português.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Agromariensecoop – Cooperativa de Produtos Agropecuários da Ilha de Santa Maria, nos Açores, realçou que a classificação de Indicação Geográfica Protegida (IGP), atribuída pela Comissão Europeia em 2015, “mudou muita coisa” na comercialização da meloa da ilha.

“O preço da meloa pago ao produtor tem vindo a aumentar desde que houve [o] processo do IGP. É um processo que permite manter uma certa qualidade média elevada, porque exige determinados controlos, que vão desde a produção, à plantação, até à comercialização”, explicou Duarte Moreira.

A título de exemplo, assinalou que todas as meloas contêm um “selo de certificação com um número único”, que permite identificar “o produtor e a forma de produção”.

Segundo o responsável, o processo de certificação, apesar de ter tido origem no Governo Regional, implicou a criação da cooperativa, uma vez que era “necessário existir uma entidade privada para gerir a classificação”.

“O processo de certificação e o aparecimento da Agromariensecoop são processos quase simultâneos. Antes de aparecer a cooperativa, os produtores de meloa estavam dispersos, competiam uns com os outros, a meloa tinha baixo valor e era vendida única e exclusivamente no mercado de São Miguel”, recordou.

Atualmente, a meloa de Santa Maria está presente no continente português e em todo o arquipélago açoriano, à exceção da ilha Graciosa (uma vez que essa ilha também produz o fruto).

“A entrada no mercado do continente permitiu um aumento muito significativo das toneladas de meloa porque o mercado regional já não conseguia absorver toda a produção que tínhamos”, declarou.

Para este ano, a produção de meloa da cooperativa deverá rondar as 80 ou 90 toneladas: “Produzimos em excesso para os Açores, em défice para o mercado continental”.

A meloa cultivada na ilha açoriana de Santa Maria foi classificada devido ao sabor doce e suculento quando madura e ao elevado teor de vitamina C, muito superior à média das meloas comuns.

A IGP é a classificação ou certificação oficial regulamentada pela União Europeia atribuída a produtos gastronómicos ou agrícolas tradicionalmente produzidos numa região.

Com um peso médio que se situa entre os 800 gramas e um quilograma, a meloa de Santa Maria é produzida ao ar livre, em solos ricos em potássio, e está, habitualmente, no mercado entre julho e setembro.