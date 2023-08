“Foi uma loucura, não éramos os Beatles”, desabafa Linda Evangelista, a mulher que chegou a dizer que não se levantava da cama por menos de 10 mil dólares. Mas o facto é que depois daquela mítica capa em janeiro de 1990, a vida de Evangelista, Crawford, Campbell, e Turlington (é indiferente tratá-las pelo nome ou apelido, em qualquer dos casos são facilmente identificáveis) nunca mais foi a mesma. Quase 34 anos depois dessa edição fotografada por Peter Lindbergh, só faltou Tatjana Patitz (que morreu no começo deste ano) no retrato de família que celebra a reunião das super modelos originais, ou “The Greatest of All Time”, numa alusão ao impacto definitivo que a sua ascensão teve na indústria da moda.

Hoje na casa dos 50, as manequins regressam à capa da Vogue, para uma esperada edição de setembro que será idêntica na versão britânica e norte-americana. A novidade foi adiantada esta semana por Edward Enninful, que em março do próximo ano se despede do cargo de diretor da Vogue UK para assumir novas funções no grupo Condé Nast, no papel de criativo global da Vogue e mais forte candidato a suceder a Anna Wintour.

A publicação, em que Enninful “conspirou” (palavras do próprio) com Wintour, chega às bancas a 22 de agosto, em vésperas da estreia na Apple TV da série documental The Super Models, que recua aos primeiros anos de trabalho das protagonistas deste número, no final dos anos 80 e começo dos anos 90, e que não esquece a exposição trazida pelo célebre vídeo de Freedom! de George Michael, com o cantor a recrutar as cinco manequins depois de as ver na primeira página da Vogue.

Fotografadas agora por Rafael Pavarotti, o quarteto revê ainda os últimos anos. Linda Evangelista foi notícia pelo recurso a um procedimento estético que a terá “deformado para sempre”. Naomi Campbell é agora mãe de duas crianças e continua a pisar as passerelles para nomes como Valentino ou Off White. Já Cindy Crawford é talvez hoje mais conhecida, pelo menos para as gerações mais jovens, como a mãe de Kaia Gerber, outra hit girl e super modelo para os dias que correm.

A estas estrelas poder-se-iam juntar outras antigas manequins que se tornaram celebridades ainda a léguas de distância das redes sociais — e dos escândalos da era #MeToo, que haveria de questionar o comportamento inapropriado de fotógrafos com quem cada uma delas trabalhou em tempos, de Bruce Weber a Patrick Demarchelier, sem esquecer o agitador Terry Richardson. Falamos de nomes como Kate Moss, Helena Christensen e Claudia Schiffer.

“Trabalhar com estas super é o equivalente da Moda a ver uma peça de Shakespeare interpretada como deve ser”, escreve na nota editorial Enninful, explicando ainda que a produção para a revista decorreu no passado mês de maio, em Nova Iorque, ao longo de dois dias — “para não falar de muitas semanas de preparação para o styling destes nossos quatro ícones”.

Em contraste com o resultado mais cru da capa de 1990, a preto e branco, (cuja história foi recuperada em 2016, a propósito do centenário da Vogue) a eventual intervenção sobre as imagens para este september issue é motivo de debate nas caixas de comentários, onde se aponta o dedo à falta de naturalidade e recurso excessivo a ferramentas de tratamento de imagem capazes de “rejuvenescer” as fotografadas.