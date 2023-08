Chegou o dia. Início de campeonato na Rádio Observador! Depois da Supertaça, servimos-lhe o primeiro encontro de um “grande” na Liga. O Sporting recebe, tal como em 21/22, o Vizela a abrir. Os leões de Rúben Amorim chegam com esperanças renovadas, não muito diferentes da época passada, mas com o reforço sonante Gyokeres como principal arma. Já o Vizela tem, em Pablo Villar, novo comandante que ainda está a tentar retirar o melhor da equipa. Vai poder acompanhar a partida, ao minuto, numa Emissão Especial que pode ouvir em direto aqui.

A bola rola na Rádio Observador depois do Jornal das 20h, e com análise completa ainda antes da bola rolar: o comentador ELEVEN Filipe Coelho vai ser o analista de serviço e no final da partida assina o Relatório de Jogo. Já o ex-árbitro Pedro Henriques, o nosso “áudio-árbitro”, vai acompanhar ao segundo a prestação da equipa de arbitragem e faz a súmula depois do apito final em mais uma edição do Sem Falta. E, tal como no estádio, na Rádio Observador também temos bancada: João Castro, autor do podcast Sporting160, vem de esperanças renovadas para a nova época.

A emissão especial tem a coordenação do Vicente Figueira, que vai distribuir jogo diretamente para o seu ouvido. Quanto ao relato, em Alvalade, fica a cargo de João Filipe Cruz e Diogo Varela.

