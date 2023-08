O Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, nomeou este sábado o novo Governo da Guiné-Bissau, que inclui 19 ministérios e 15 secretarias de Estado, e que terá como chefe da diplomacia Carlos Pinto Pereira.

O novo ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, conhecido por “Caia”, é advogado de profissão e membro do ‘bureau político’ do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

Adiatu Djaló Nandigna, também do PAIGC e que já fez parte de vários governos do país, foi nomeada ministra do Interior, e a pasta da Defesa será liderada por Nicolau dos Santos, do Partido de Renovação Social, que também já assumiu funções em executivos guineenses.