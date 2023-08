Acompanhe o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Odessa, uma das zonas balneares da Ucrânia e onde existe o maior porto do Mar Negro, reabriu o acesso às praias, permitindo à população que volte a ir a banhos.

A Sky News nota que esta é a primeira vez em que existe permissão para entrar na água desde que teve início a invasão russa, em fevereiro de 2022. Até aqui, as autoridades de Odessa proibiam os residentes de entrar no mar devido à presença de minas. Apesar da proibição, várias pessoas desafiavam as regras e não resistiam a entrar na água.

Apesar da reabertura das praias, os banhos só vão poder acontecer quando não houver alertas aéreos. As praias vão estar acessíveis das 8 às 20h horas.

Por segurança, foram instaladas redes anti-minas nas praias. No Telegram, Oleh Kiper, governador de Odessa, explicou que esta decisão de reabrir as praias é um “esforço colaborativo entre os civis e as administrações militares”.

A rede de segurança e as minas que se tornem visíveis vão ser geridas por serviços de emergência.

À Reuters, Svitlana, uma residente de Odessa, admite que sonhavam com este dia. “Tenho sonhado com idas à praia e inspirar o ar salgado. Temos sentido muita falta disto, mas a segurança é a principal prioridade.”