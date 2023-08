Foi num misto de entusiasmo e receio que a cidade de São Francisco recebeu a decisão, tomada pelo estado da Califórnia, de permitir a comercialização de serviços de transporte de passageiros em táxis sem condutor. Estes táxis vão poder circular nas ruas desta cidade sem restrições. Mas a decisão está longe de ser consensual.

Esta quinta-feira, a Comissão de Serviços Públicos da Califórnia autorizou as empresas Cruise (uma subsidiária da General Motors) e a Waymo (uma subsidiária da Alphabet, dona da Google) a aumentarem as áreas da cidade onde podem operar carros sem condutor, veículos que vão agora poder circular 24 horas por dia, escreve a revista Time. Até agora, alguns robotáxis, como são também conhecidos, circulavam pela cidade, mas apenas em certas zonas e com horários limitados, não podendo cobrar pelo serviço prestado — uma espécie de teste para a esperada generalização deste tipo de transporte, que surge agora, com a luz verde do estado da Califórnia.

