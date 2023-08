É o primeiro romance de Virginia Feito e há que dizer que é uma estreia marcante. Nascida em 1988, em Madrid, a autora escreveu Mrs. March em inglês. O livro, que é escorreito e frequentemente surpreendente, já foi traduzido para várias línguas, tendo ainda tido destaque em publicações de renome, como The Times, The Independent ou El País. Mrs. March será ainda adaptado ao cinema, com Elisabeth Moss como protagonista. Sendo difícil metê-lo em gavetas, é fácil apontar-lhe a capacidade de manter o suspense psicológico.

Começa-se a ler e julga-se estar-se perante uma vida comezinha. Mrs. March parece o que o nome indica: uma esposa, uma mulher que vive sob a sombra do nome de um homem, e isto até nos capítulos que se referem à sua vida antes do casamento. Logo isto já serve para criar o cenário de uma mulher apagada, reduzida ao lugar secundário na vida, a que se aliam outros detalhes: em contextos sociais, Mrs. March repete ideias alheias; em restaurantes, cala-se, sendo o marido a pedir a refeição por ela. As primeiras páginas dão a ideia de uma sombra atrás de um homem.

A sua vida são rotinas, compras na padaria, um sequestro para o dia-a-dia. O marido, por sua vez, é um escritor nova-iorquino de renome. É em Nova Iorque que vivem os dois, num apartamento em Upper East Side, com uma vida economicamente confortável, algures a meio do século XX, coisa que é percebida através de pequenos apontamentos, como as luvas nas mãos das mulheres ou as pernas descobertas como sinal de decadência. É na padaria onde costuma ir, e desta vez para se preparar para uma festa em honra do novo sucesso literário do marido, que Mrs. March se depara com o que espoletará o resto do livro: a possibilidade de o último livro do marido ser inspirado em si. A coisa podia não ser problemática se, em causa, não estivesse uma protagonista prostituta a quem os clientes pagam por pena. Tudo isto serve para se formar na cabeça do leitor a ideia de uma mulher banal, espezinhada, humilhada sem saber. Nesta altura, ainda não há como adivinhar que, daquela aparente acalmia, virá uma espiral paranóica: telefonemas de vozes desconhecidas a perguntar por Johanna; baratas a passear pela casa-de-banho; a sensação de que o único assunto é ela, e com tom jocoso; e, não menos grave, um recorte de jornal sobre uma rapariga desaparecida, este escondido no caderno do marido.

