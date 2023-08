Agora, já com uma certa distância, a última época do Bayern não foi assim tão atípica quando isso olhando somente para os resultados que sobraram. Vejamos: na Bundesliga a equipa sagrou-se campeã nacional pela 11.ª vez consecutiva; ganhou a Supertaça no início da temporada, ficou pelos quartos da Taça da Alemanha; na Champions, caiu nos quartos. Não é uma campanha brilhante tendo em conta aqueles que são os objetivos de um conjunto que muitas vezes tem em si mesmo o maior adversário mas também não foi brilhante. Teve, sobretudo, um condão – à frente desses resultados não existe qualquer asterisco a remeter para o que houve até lá. E foi em cima de tudo isso que os bávaros foram trabalhando ao longo da pré-temporada.

Sobretudo pela fama (e muito proveito) de clube mais “completo” do mundo, pela forma como consegue em termos internos encontrar caminhos para o sucesso desportivo, financeiro e comercial, a última época ficou como tudo aquilo que se pensava não encontrar no Bayern. Alguns exemplos? A forma como o técnico Julian Nagelsmann foi despedido quando estava de férias, a altercação entre Sadio Mané e Leroy Sané após o jogo com o Manchester City, as dispensas de nomes como Oliver Kahn ou Hasan Salihamidzic logo depois de um título que caiu do céu quase por milagre nos últimos minutos da derradeira ronda. Era complicado haver um ano mais atípico do que o anterior e a construção do plantel refletiu essa vontade de virar a página.

Konrad Laimer e o português Raphael Guerreiro, dois titulares indiscutíveis entre os adversários diretos RB Leipzig e B. Dortmund, foram as primeiras caras novas anunciadas a custo zero. Seguiu-se Min-jae Kim, a muralha sul-coreana do Nápoles para estabilizar o centro da defesa. Este sábado, foi confirmada a principal estrela, Harry Kane. Ainda há mais negócios por fechar, nomeadamente a contratação de um guarda-redes tendo em conta as dificuldades que Manuel Neuer está a enfrentar no processo de recuperação da grave lesão que lhe retirou vários meses de competição, e verificaram-se saídas como as de Sadio Mané, Yann Sommer, Lucas Hernández ou Sabitzer, mas as bases para uma nova era no clube estavam lançadas.

As indicações nos primeiros testes foram positivos, com vitórias frente a Kawasaki Frontale, Liverpool e Mónaco após uma derrota inicial com o Manchester City. Agora chegava o primeiro teste a sério da época e logo a valer um título, com o RB Leipzig a querer também mostrar a sua nova cara após perder mais de meia equipa titular entre Gvardiol, Szoboszlai, Nkunku, Laimer, Angeliño ou Sörloth (André Silva também saiu por empréstimo para a Real Sociedad) com uma nova geração de talentos abaixo dos 24 anos com nomes como Openda, Xavi Simmons, Lukeba, Sesko, Bitshiabu ou o português Fábio Carvalho. Nem mesmo a entrada de Harry Kane inverteu aquela que era a tendência da final: este RB Leipzig promete e muito em 2023/24. E o inglês somou a quinta final perdida da carreira entre Tottenham, Inglaterra e Bayern…

Grande figura? Dani Olmo. Aproveitando um erro defensivo na sequência de um livre lateral, o espanhol inaugurou o marcador logo no terceiro minuto numa segunda bola que sobrou para um remate cruzado sem hipóteses para Sven Ulreich. O Bayern reagiu, criou oportunidades para empatar, Blaswich teve uma defesa enorme perante Mathys Tel com o francês isolado na área e seria mesmo o RB Leizpig a aumentar o avanço antes do intervalo com uma jogada fabulosa individual de Olmo na área antes de colocar a bola entre as pernas do guarda-redes dos bávaros (44′). Os bávaros, a jogar na Allianz Arena, tinham pouco tempo para uma missão muito difícil e a estreia de Kane na Alemanha ficaria assinalada por uma derrota e por 3-0, com o internacional espanhol a completar o hat-trick na transformação de um penálti (84′).