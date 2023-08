Era um filme ao contrário. O PSG não foi além de um empate sem golos no Parque dos Príncipes frente ao Lorient no início da Ligue 1 mas o encontro terminou com elogios de Luis Enrique, com aplausos da sempre exigente claque dos parisienses, com sorrisos do presidente Nasser Al-Khelaïfi. Contado, ninguém acreditava. No entanto, também no final da partida, Kylian Mbappé, que assistiu ao encontro divertido da vida ao lado do reforço Ousmane Dembelé, desceu até ao balneário para estar com os companheiros – aqueles mesmos companheiros com quem estava proibido de treinar até este domingo. Para onde ao certo, ninguém sabe, mas algo mudou naquilo que é a relação entre o clube e o avançado. E até Neymar ajuda nessa “festa”.

Comecemos pelo brasileiro. De acordo com o L’Équipe, o brasileiro terá aceitado a última proposta feita pelo Al Hilal de Jorge Jesus para um contrato de dois anos com o clube saudita pelo montante de 80 milhões de euros por temporada. Mais: o próprio PSG terá igualmente chegado a acordo com a formação saudita para a cedência do passe do internacional brasileiro por 80 milhões. Ou seja, 80 para o clube, 80+80 para o jogador e a novela que prometia arrastar-se no balneário parisiense foi do 8 ao 80 para encontrar solução. Ainda segundo a imprensa francesa, a possível/provável saída do número 10 já depois de Lionel Messi ter rumado aos EUA, a par da chegada de Dembelé, reforça a posição de Mbappé. É também isso que ele quer.

O jornal Marca fala mesmo em “24 horas que mudaram tudo” no que toca à relação do jogador com o clube e aquela que poderia ser a mudança do número 7 para o Real Madrid (que depois de perder por lesão Courtois para quase toda a temporada, ganhou em Bilbau mas viu Éder Militão sofrer também um problema grave no joelho). Na sexta-feira terá havido uma conversa apenas entre Mbappé e Al-Khelaïfi onde o avançado referiu que não pretende deixar o PSG a custo zero no próximo verão. O que é que isso significa? Que as duas partes terão de estudar a melhor fórmula de compensar essa saída caso venha mesmo a acontecer, o que poderia até incluir uma renovação de contrato com a “garantia” de venda mediante determinado valor.

Com o “machado de guerra” enterrado à condição, Mbappé integrou os trabalhos da equipa comandada por Luis Enrique, onde já esteve também o último reforço Dembelé. Presidente e treinador do PSG tinham antes defendido que não havia nenhum jogador ou técnico acima do próprio clube e o jogador acabou por fazer um pequeno recuo após ter enviado uma carta registada em que assumia não pretender prolongar a ligação que tem até 2024 com os campeões franceses. Para isso terá contribuído também a forma como tem decorrido o mercado, com a contratação de jogadores mais jovens para iniciar um novo ciclo desportivo.

Há um outro ponto paralelo que pode justificar o sorriso de Nasser Al-Khelaïfi, que este domingo até parou o carro para dar alguns autógrafos enquanto ouvia de um jovem que era “o melhor presidente”. O PSG está em vias de fechar um acordo com um novo investidor, a Arctos, que irá permitir a venda de 15% das ações do clube que se encontra nesta altura avaliado em 4,5 mil milhões de euros. A injeção de dinheiro novo irá resolver alguns problemas que estariam em vias de surgir ligados à questão do fair-play financeiro.