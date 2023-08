Um condutor de um Toyota Corolla parece ser candidato ao estacionamento mais criativo (e destruidor) do ano na Pensilvânia, EUA. Na pequena vila de Decatur, a 6 de Agosto, o Corolla apareceu repentinamente num dos quartos de uma vivenda, a cerca de 4 metros de altura, a que acedeu depois de destruir uma parede, “estacionando” parcialmente em cima de um alpendre e com a frente do Toyota dentro da mansarda.

Segundo a polícia local, a escalada do veículo pela vivenda não aconteceu durante a noite, mas sim às 3h15 da tarde, o que até pode ser uma das explicações para ninguém estar a ocupar o quarto. O eventual ocupante livrou-se assim de um despertar inesquecível, caso tivesse sido acordado pela frente do Corolla a aproximar-se da cama, isto na melhor das hipóteses.

A investigação policial determinou que o condutor não estava alcoolizado e que, afinal, não se tratou se uma tentativa de estacionamento mais acrobática. As autoridades suspeitam de um possível acto intencional, o que configura crime. A forma como o Corolla conseguiu “voar” até ao 1.º andar deveu-se à ajuda da protuberância criada pela presença de uma manilha para conduzir águas pluviais existente no jardim, que catapultou o veículo – que necessariamente circulava a uma velocidade elevada para uma zona residencial – a grande altura.

Retirar o automóvel do curioso lugar onde “estacionou” revelou-se uma operação mais complexa e demorada do que colocá-lo ali, obrigando a alargar ainda mais o buraco criado na parede da casa. O Toyota parece ter resistido melhor ao embate do que a vivenda. A ABC7 de Chicago conta toda a história: