Uma jornalista iraniana condenada a dois anos de prisão, depois de ter entrevistado o pai de Mahsa Amini, a jovem cuja morte deu origem a um protesto no Irão, foi libertada da prisão, em Teerão, foi anunciado este domingo.

Nazila Maroufian publicou em outubro de 2022, no site de informação Mostaghel Online, uma entrevista ao pai de Mahsa Amini, a jovem mulher iraniana que morreu em setembro passado, depois de ter sido detida pela polícia moral por usar incorretamente o véu islâmico.

Na entrevista, o pai de Mahsa Amini disse que a polícia iraniana mentiu sobre as causas da morte da jovem e que esta terá sido atingida na cabeça enquanto estava sob custódia policial.

Devido à entrevista, a jornalista Nazila Maroufian foi detida em novembro, depois libertada, e em janeiro disse que tinha sido condenada a dois anos de prisão com pena suspensa por “propaganda contra o sistema” e por “espalhar notícias falsas”. Certo é que em julho passado voltou a ser detida, na prisão de Evine, da qual foi libertada agora, segundo informação partilhada nas redes sociais, onde surge com o cabelo destapado.

Kurdish journalist Nazila Maroufian was released on bail. She has been detained several times since Jina Amini's death at the hands of Islamic Republic's Morality Police in Sep 2022. She is accused her of propaganda against regime after she interviewed Jina Amini’s father. pic.twitter.com/6LzWJydzKA

— AVA TODAY (@ava_today) August 13, 2023