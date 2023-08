Os 30 cidadãos portugueses inscritos no Consulado Geral de São Francisco estão “em segurança” e a ser acompanhados pelo Governo nacional, na sequência do incêndio no Havai, assegurou à CNN Portugal Paulo Cafôfo, secretário de Estado das Comunidades.

O governante admite que existe, no entanto, “alguma dificuldade” na localização de dezenas de outros cidadãos nacionais que não estão inscritos no consulado.

“Não há nenhum cidadão nacional que tenha perdido a vida ou esteja ferido em consequência desta enorme catástrofe”, garantiu à CNN Portugal. Mas o Governo diz que só consegue saber ao certo em relação aos que estão inscritos no consulado. “Podemos estimar que, além desses 30, possamos chegar até 200 cidadãos que se encontram ali”. Mas não estando inscritos, “temos alguma dificuldade em localizá-los e saber o seu paradeiro. Sobre esses não podemos obviamente ter informação”.

Quanto aos lusodescendentes, “estamos a falar de várias gerações, são cerca de 100 mil, e é natural que haja vítimas entre esses lusodescendentes, que são cidadãos americanos”, admitiu o secretário de Estado.

Os incêndios no Havai já fizeram pelo menos 93 mortos.

À hora do almoço o Ministério dos Negócios Estrangeiros tinha adiantado, em comunicado, que alguns lusodescendentes que estavam desaparecidos nos incêndios na ilha de Maui já tinham sido localizados.