O incêndio de Odemira reacendeu. De acordo com o site da Proteção Civil, no local estão neste momento 145 bombeiros, apoiados por 45 veículos de apoio e 4 meios aéreos para tentar controlar as chamas.

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Odemira, Hélder Guerreiro, precisou que o reacendimento registou-se numa zona entre Delfeira e Relva Grande, na freguesia de São Teotónio, no concelho alentejano.

O mesmo site refere que o alerta para a ocorrência foi dado às 14h49 deste domingo. O incêndio de Odemira foi durante vários dias o que mais preocupação gerou no país. Quando foi dominado, na última quarta-feira, tinha feito um total de 42 feridos e resultado em mais de 8.500 hectares de terra queimada.

O reacendimento acontece no mesmo dia em que a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, visitou a freguesia de São Teotónio para se reunir com associações e autarcas locais e inteirar-se dos danos provocados pelo fogo.