As Perseidas são consideradas “o melhor espetáculo de meteoros do ano”, recorda a NASA. O fenómeno é visto em meados de agosto. Este ano são visíveis de 17 julho a 24 de agosto, mas o pico de atividade foi na noite de 12 para 13 de agosto. Ainda a NASA explica que as Perseidas são uma das chuvas mais abundantes, com cerca de 50 a 100 meteoros vistos por hora.

As Perseidas estão associadas ao cometa 109P/Swift-Tuttle que passou junto ao Sol em 1992 — e que só voltará neste ponto do sistema solar em 2125, visto que a sua órbita que demora 133 anos terrestres a ficar completa. Quando se aproxima do Sol, o gelo derrete e os gases e poeiras formam a cauda característica do cometa. Se a Terra cruzar a órbita do cometa, avançando pelo meio do que restou da cauda do cometa, as poeiras entram na atmosfera da Terra dando origem a chuvas de meteoros, como as Perseidas.

E foi isso que foi visível este fim de semana em vários pontos do mundo.