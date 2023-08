Embora várias aplicações de saúde apontem que 10.000 é o número recomendado de passos diários, um novo estudo aponta que caminhar uma fração deste número também apresenta vantagens. Publicado no European Journal of Preventive Cardiology, citado pela ABC, o trabalho conclui que o número mínimo de passos diários benéficos para a saúde é de 3.967 — e que 2.337 reduzem o risco de doenças cardiovasculares.

O estudo, liderado por Maciej Banach, professor de cardiologia na Universidade Médica de Lodz, na Polónia, analisou cerca de 227.000 participantes e informa que a equipa não encontrou um número limite de passos que não beneficie a saúde, “mesmo que uma pessoa ande 20.000 passos por dia“, afirma o responsável do projeto.

E não aponta apenas isso — revela que cada 1000 passos diários traduzem-se numa redução de 15% no risco de morte por qualquer causa, e apenas 500 numa redução de 7% no risco de morte por doença cardiovascular.

“O nosso estudo confirma que quanto mais se caminha, melhor“, diz Banach. “Descobrimos que isto se aplica tanto a homens como a mulheres, independentemente da idade e do facto de viverem numa região temperada, subtropical ou subpolar do mundo, ou numa região com uma mistura de climas.”, acrescenta.

O estudo da equipa de Banach é o primeiro a analisar se existem diferenças nos efeitos dos passos diários tendo em conta estes fatores, informa a ABC.

O autor principal do trabalho, doutor Ibadete Bytyçi, do Centro Clínico da Universidade do Kosovo, informa que “até agora, não era claro qual era o número ideal de passos, tanto em termos de pontos a partir dos quais podemos começar a ver os benefícios para a saúde, como o limite superior, se existir, e o papel que isso desempenha na saúde das pessoas”.

Contudo, o cientista revela que “os dados disponíveis sobre a contagem de passos até 20 000 por dia eram limitados, pelo que estes resultados têm de ser confirmados em grupos maiores de pessoas.”

Mesmo que a prática de exercício físico recomendável seja diferente de pessoa para pessoa, estes novos dados apontam que a sugestão de 10.000 passos diários enquanto “quota diária crucial são um equívoco“, afirma Amanda Paluch, epidemiologista e cinesiologista da Universidade de Massachusetts Amherst, citada pela NBC News.

Na perspetiva da cientista, tornou-se convencional porque “é um número bonito. É exequível para uma parte da população, por isso tem-se mantido, mas não é baseado em provas científicas.”

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a falta de atividade física é a quarta causa de morte mais frequente no mundo — estimadas 3.2 milhões de mortes por ano.