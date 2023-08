O presidente da distrital do PSD do Porto acusou esta segunda-feira o socialismo do primeiro-ministro de empobrecer o país “a vários níveis”, impondo uma austeridade que levou ao aumento do custo de vida, da habitação e à degradação dos serviços públicos.

Em comunicado, Sérgio Humberto alega que “o socialismo empobrece” e alerta que a população do país, nomeadamente do distrito do Porto, “já não aguenta mais” o resultado das políticas do Governo liderado por António Costa.

“As consequências do Socialismo que governa Portugal há anos são óbvias para todos os portugueses: redução extrema do poder de compra num país que, ao invés de libertar rendimentos para compensar o problema, bate recordes na recolha de impostos aos mais vulneráveis”, afirma o também presidente da Câmara Municipal da Trofa.

Para o dirigente social-democrata, “a degradação dos serviços públicos, o aumento sucessivo do cabaz de alimentos, o custo da habitação e os respetivos encargos bancários, a estagnação do salário médio, o desemprego jovem, o aumento das taxas de juro e respetiva inflação, o congelamento de carreira e de salários, a elevada carga de impostos, o crescimento deficiente da economia e aumento constante dos combustíveis”, são consequências da politica socialista.

Sérgio Humberto refere ainda que “o rendimento disponível erodiu-se de forma gritante, polarizando a capacidade financeira das famílias e destruindo o poder de compra, aniquilando a classe média e atirando 40% da população para o limiar da pobreza”. Por isso, explica o texto, a distrital do PSD lançou “um grito de revolta” numa campanha com outdoors intitulada “O Socialismo empobrece”.