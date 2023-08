As autoridades do Camboja fecharam temporariamente a escola secundária Queen Kossamak, na província de Kratie, após a descoberta de explosivos, avança o The Guardian. A escola, que tinha intenções de expandir um jardim e construir um novo edifício, acabou por desenterrar milhares de explosivos que restaram das quase três décadas de guerra civil no país, informa Heng Ratana, diretor-geral do Centro Cambojano de Ação contra as Minas, citado pela agência de notícias AFP.

Durante uma operação que durou três dias, as brigadas de minas e armadilhas encontraram mais de 1000 granadas “M79”, cartuchos “FuzeM48” e munições para o lança-foguetes “B40”, informa a AP.

“Foi um grande golpe de sorte para os estudantes. Estes engenhos explodem facilmente se alguém escavar no chão e lhes acertar”, disse o diretor-geral.

Chheang Heng, vice-diretor provincial da educação, diz que a escola serviu como armazém de munições durante o regime dos Khmer Vemelho nos anos 70, mas que “não podia acreditar que ainda houvesse uma enorme quantidade de munições enterradas assim no subsolo”. “Quantas vítimas teria havido se estas munições tivessem explodido?”, acrescenta o vice-diretor, citado pela agência de notícias AP.

O regime comunista dos Khmer Vermelho fez mais de 1.7 milhões de mortos entre os cambojanos, devido à fome, doenças e assassinatos. A guerra civil, que acabou no final dos anos 90, deixou o país com cerca de 4 a 6 milhões de explosivos. A maioria dos dispositivos estão eliminados, mas é algo que o governo pretende limpar completamente até 2025.