Incêndios no Havai. Restaurante de baterista dos Fleetwood Mac foi destruído

O Fleetwood’s on Front Street estava aberto há mais de 10 anos na costa de Lahaiana, que Mike Fleetwood diz ter adotado como a sua “casa” há várias décadas.

O co-fundador dos Fleetwod Mac contou à Sky News que a cidade de Lahaina já não existe, devido aos últimos incêndios no Havai. O músico descreveu o incidente como um “choque total para todos” e uma “devastação completa”. Fleetwood revelou que se encontrava em Los Angeles quando o desastre começou, o que o obrigou a voltar imediatamente. “As colinas estavam a arder e eu não estava lá. Estava a sentir-me impotente”, partilhou.

“Não perdi nenhum membro da família. Não perdi a minha casa. Podia ter acontecido, mas não aconteceu. Tive muita sorte“, afirmou. A casa de Mike Fleetwood fica localizada numa zona que não foi afetada pelos incêndios.

Desde do dia 8 de agosto que o Havai está a sofrer uma das maiores catástrofes dos últimos 100 anos. As entidades oficiais preveem que, à medida que as buscas vão continuando, o número de mortes irá subindo.