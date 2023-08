Restaurante de Mick Fleetwood, baterista dos Fleetwood Mac, foi destruído nos incêndios do Havai

O Fleetwood’s on Front Street estava aberto há mais de 10 anos na costa de Lahaiana, que Mike Fleetwood diz ter adotado como a sua “casa” há várias décadas.

O co-fundador dos Fleetwod Mac contou à Sky News que a cidade de Lahaina já não existe, devido aos últimos incêndios de Havai. O músico descreveu o incidente como um “choque total para todos” e uma “devastação completa”. Fleetwood revelou que se encontrava em Los Angeles quando o desastre começou, o que o obrigou a voltar imediatamente. “As colinas estavam a arder e eu não estava lá. Estava a sentir-me impotente”, partilhou.

“Não perdi nenhum membro da família. Não perdi a minha casa. Podia ter acontecido, mas não aconteceu. Tive muita sorte“, afirmou Fleetwood. A casa de Mike Fleetwood fica localizada numa zona que não foi afetada pelos incêndios.

“O mais importante é encontrar as pessoas. Primeiramente, deve-se alertar quem está aqui e quem está seguro”. Outra preocupação emergente deve-se às proprias terras, que podem ser tratadas como uma forma de lucro por forasteiros por encontrarem-se carbonizadas. Fleetwood disse que está a “agitar uma bandeira” em relação a este assunto.

Desde do dia 8 de agosto, que Havai sofre a maior catástrofe americana dos últimos 100 anos. Já há muito tempo que Estados Unidos não registavam um número de mortes tão grande. As entidades oficiais prevêm que à medida que as buscas vão continuando, o número de mortes irá subindo.

O país encontra-se em “situação catastrófica”, não só por ter perdido várias vidas, mas também porque muitas pessoas ficaram sem casa. Em resposta a esse inconveniente, o presidente do estado de Havai, anunciou que existem 500 quartos prontos para receber as vítimas, sem exigências de custos. Para além disso, também vão ser abertos outros quartos, para acolher os auxiliares e voluntários. Josh Green, adientou que a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), encontra-se ocupada nas soluções habitacionais, que subsidiarão o pagamento de algumas acomodações da plataforma Airbnb a logo prazo.