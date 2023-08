A Volkswagen foi o construtor que mais veículos eléctricos comercializou na Alemanha, de Janeiro a Julho de 2023, destronando assim a Tesla, que ultimamente tem imposto os seus modelos. A diferença entre o construtor alemão e o seu rival norte-americano – que constrói igualmente na Alemanha – foi mínima, tendo o contributo decisivo pertencido a um veículo em que poucos apostariam para fazer a diferença: o papel de “herói” das vendas coube ao ID. Buzz.

A dupla ID.4 e ID.5 foi quem mais clientes conquistou durante os primeiros sete meses do ano – provavelmente, graças a descontos de até 4500€ praticados em países como Portugal –, totalizando 22.405 unidades (a marca não diferencia as vendas entre ambos os modelos). Seguiu-se o ID.3 com 13.647 unidades, com o mais acessível desta família de eléctricos a ser prejudicado em grande parte do período pelo pré-anunciado restyling, mas também ele a usufruir de um desconto da mesma dimensão em países como o nosso.

Curiosamente o e-up!, já retirado em muitos mercados, ainda transaccionou 2943 veículos no país de origem, modelo com uma autonomia muito reduzida e um preço a partir de 25 mil euros (para um veículo novo). Mas o factor novidade nestes sete meses de 2023 foi o arranque da comercialização do ID. Buzz, que vendeu 2279 unidades em 2023, das quais 536 em Julho, o que significa que a média mensal está a aumentar.

Enquanto a Volkswagen comercializou 41.475 veículos eléctricos novos de Janeiro a Julho na Alemanha, a Tesla colocou no mercado 40.289, sendo que o eléctrico preferido dos alemães, por ser o mais o que mais vendeu neste período, foi o Model Y, com 29.829 unidades. A este valor a Tesla juntou 9045 unidades do Model 3, berlina que à semelhança do ID.3 também tem clientes à espera que o restyling fique disponível, com os Model S e Model X a entregarem 855 e 494 unidades, respectivamente.

Com a Volkswagen e a Tesla muito próximas na liderança do ranking alemão de eléctricos, a 3.ª posição foi ocupada pela Mercedes, que comercializou 20.613 unidades, tendo no EQA o modelo mais procurado, ao transaccionar 7813 veículos. Atrás deste construtor alemão de modelos de luxo ficaram os rivais da Audi (16.786) e da BMW (15.987), com a Hyundai a vender 15.411 unidades. Entre as marcas recém-chegadas ao mercado, a MG, dos chineses da Saic, ficou-se pelas 11.638 unidades, à frente da Polestar (4210) e da BYD (632).