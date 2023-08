No início do Verão, circularam nas redes sociais fotos de um cemitério de automóveis na China, com milhares de modelos eléctricos abandonados, e as explicações que surgiram para o caso foram as mais variadas. Desde uma forma de os chineses incrementarem artificialmente o seu volume de vendas de veículos eléctricos, passando por ser a prova de que os utilizadores estavam a abandonar os carros a bateria e a regressar aos motores de combustão, houve de tudo. Mas, segundo a Inside China Auto (ICA), o canal de YouTube apresentado por Mark Rainford, nenhuma dessas teorias corresponde à verdade.

Segundo a ICA, o parque efectivamente existe e está lá armazenada uma enorme quantidade de veículos eléctricos, a maioria usados com até quatro anos, que antes estiveram ao serviço de empresa chinesas de ride-sharing ou de car-sharing, soluções de mobilidade urbana e semi-urbana que não pegaram na China, em parte devido à Covid-19. Entre estes automóveis, a maior fatia pertence ao Hozon Neta V, um eléctrico pequeno e barato, sendo visíveis modelos similares da Baic, com o mesmo posicionamento no mercado.

Além destes veículos eléctricos usados que poderão estar à ordem do tribunal, uma vez que o proprietário faliu, o vídeo publicado pela ICA revela ainda que outra zona do parque está reservada a carros acidentados e uma terceira zona destina-se a acomodar veículos novos, que estão a aguardar clientes. De acordo com Mark Rainford, trata-se de modelos da VW, Audi, Peugeot e Toyota, veículos que, segundo a ICA, estão a vender abaixo das expectativas, provocando uma considerável acumulação de stock. No vídeo é possível ver alguns ID.3 e ID.4, além de unidades do bZ4X.

A economia chinesa já conheceu melhores dias, pelo que não é de estranhar que o consumo tenha baixado, incluindo a venda de automóveis. Paralelamente, no país há muitos veículos em circulação com quatro a cinco anos que montam baterias muito pequenas, pouco interessantes face a modelos mais modernos, mais eficientes, com baterias maiores e mais autonomia, que assim justificam a troca. Igualmente importante é o facto de a guerra de preços na China ter obrigado as marcas a descontos para escoar o produto, penalizando os construtores que mantêm os preços em alta com o incremento de carros sem clientes.