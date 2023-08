A Coreia do Norte confirmou esta terça-feira que Travis King, o soldado norte-americano que entrou no país em julho, está em território norte-coreano, avança a agência Reuters.

Travis King tinha estado detido em Seul, na Coreia do Sul, onde acabou por se declarar culpado de ter pontapeado um carro de polícia local, na sequência de uma discussão num bar. Estava no país desde fevereiro, ali colocado com a sua brigada. Quando estava a preparar-se para regressar aos Estados Unidos, já no aeroporto, King fugiu.

Segundo o exército norte-americano, o soldado juntou-se depois a uma visita guiada à Área de Segurança Conjunta, a zona militarizada que separa as duas Coreias. Aí, terá abandonado o grupo e atravessado a fronteira. Os Estados Unidos têm bases militares na Coreia do Sul.

Agora, cerca de um mês depois, a agência de notícias estatal da Coreia do Norte KCNA confirma que King está no país. “Ele confessou que queria entrar na República Popular da Coreia do Norte”, escreve a agência, que cita “os abusos desumanos e o racismo no exército norte-americano” como razões para querer fugir.

Ele também expressou o desejo de pedir asilo na Coreia do Norte ou noutro país, dizendo que está desiludido com a sociedade desigual dos EUA”, pode ainda ler-se no artigo.

Em reação à notícia, o Pentágono disse não conseguir confirmar a informação da agência estatal de Pyongyang. “Continuamos focados em garantir que ele regressa de forma segura”, disse o porta-voz. “Estamos a trabalhar nisto através de todos os canais disponíveis para conseguir esse objetivo”.