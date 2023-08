O presidente do PSD/Madeira e do Governo Regional, Miguel Albuquerque, acusou a CDU de querer condicionar as suas declarações através de queixas à Comissão Nacional de Eleições (CNE), mas assegurou que não se vai deixar intimidar.

“Não vou ficar nada condicionado. Se eles pensam que me vão intimidar fazendo queixas todos os dias estão enganados”, disse Miguel Albuquerque, questionado pelos jornalistas sobre uma das queixas feitas pela CDU junto da CNE que terá sido remetida para o Ministério Público.

O presidente do executivo madeirense, que lidera também a lista da coligação PSD/CDS-PP às eleições legislativas regionais de 24 de setembro, falava na freguesia do Monte, à margem da participação na missa em honra de Nossa Senhora do Monte, a padroeira da Madeira.

Em 18 de julho, a CDU/Madeira formalizou uma queixa junto da CNE, argumentando que o Governo Regional (PSD/CDS-PP) “usa e abusa” das funções de governo “para tirar vantagens” na corrida eleitoral em curso.

Segundo a CDU, Miguel Albuquerque fez um conjunto de promessas, já depois de as regionais terem sido marcadas paea 24 de setembro, “não na condição de candidato”, como a construção de mais habitação, nomeadamente através de cooperativas, e a atribuição de médico de família a todos os madeirenses em 2024. “Agora, como perderam toda a sua base eleitoral, a ideia é todos os dias fazerem uma queixa contra o presidente do Governo ou contra o candidato do PSD no sentido de condicionar aquilo que eu vou dizer ou a minha palavra”, considerou Miguel Albuquerque.

O social-democrata acusou os comunistas de serem um “partido totalitário” e criticou o facto de terem participado num governo socialista que fez cativações e congelou os salários dos trabalhadores. “Não vão ter sorte nenhuma porque eu não vou ficar condicionado. Eu acredito na democracia, nós lutámos durante muitos anos para termos uma sociedade livre portanto não vou ficar condicionado naquilo que digo”, reforçou.

Miguel Albuquerque justificou ainda que as declarações que proferiu “decorreram de um ato normal de governo”, defendendo que não fez qualquer apelo ao voto.

Sobre as listas candidatas às eleições legislativas da Madeira, o social-democrata disse que o sistema eleitoral é composto “por um conjunto de partidos […] que existem para determinadas criaturas na altura eleitoral”. “São partidos que não têm base ideológica, nem consistência, e servem apenas para agitar determinados egos, mas é a lei que temos, portanto não posso fazer nada”, apontou.