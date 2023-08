A resposta não se fez esperar. Depois do discurso de Luís Montenegro no Pontal, na noite desta segunda-feira, no qual o líder do PSD propôs uma redução do IRS de 1.200 milhões de euros e acusou o Governo de António Costa de “esbulho fiscal”, os socialistas chegaram-se à frente para atacar o que chamam de “cambalhota fiscal” do PSD.

Esta terça-feira na sede do partido, no Largo do Rato, coube a Porfírio Silva, membro do Secretariado Nacional do PS, atirar ao líder do PSD. “Para Luís Montenegro e para este PSD está tudo mal, não há obra nenhuma a reconhecer, os portugueses não fizeram nada em conjunto de positivo nos últimos anos”, começou por dizer.

