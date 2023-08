O PSOE vai propor a antiga presidente do governo das Ilhas Baleares, Francina Armengol, para presidir ao Congresso dos Deputados — que reabre esta quinta-feira com a eleição dos deputados que irão compor a presidência do organismo.

A informação está a ser avançada pelo El País, que garante que os socialistas irão confirmar a proposta esta quarta-feira, na reunião do partido a que vai presidir Pedro Sánchez.

A escolha de Armengol surge numa altura em que o PSOE está em negociações com os partidos independentistas catalães Esquerda Republicana (ERC) e Junts per Catalunya. O objetivo é o de garantir que a presidência da câmara seja favorável a esta aliança (a que se junta o Sumar), com a esperança de que, em breve, o PSOE consiga formar um governo que conte com o apoio destes partidos.

A trajetória de Armengol tem potencial para agradar aos independentistas. Por um lado, fala catalão; por outro, tem mantido boas relações com os governos regionais da Catalunha. “É um nome que soa bem”, admitiram ao El Mundo fontes próximas da ERC e do Junts.

Mesmo que haja acordo entre estes partidos para eleger a ex-presidente das Baleares, isso não significa que o impasse governativo em Espanha tenha chegado ao fim. Depois da votação desta quinta-feira, o Rei irá iniciar a ronda de consultas com os partidos para mandatar um candidato para tentar formar governo. O PP afirma que deve ser o escolhido por ter ficado em primeiro lugar nas legislativas de julho, enquanto que o PSOE contrapõe que não há uma maioria viável à direita para governar.