A taxa de desemprego no Reino Unido subiu para 4,2% no segundo trimestre, mais 0,3 pontos percentuais do que no trimestre anterior, indicou esta terça-feira o Gabinete Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês).

A evolução registada entre abril e junho é justificada por este organismo com o número de pessoas desempregadas há, pelo menos, seis meses.

Por sua vez, neste período, a taxa de emprego caiu para 75,7%, quando anteriormente estava em 76%. O número de vagas de emprego fixou-se em 1,02 milhões, uma queda de 66.000.

O Banco de Inglaterra subiu, recentemente, as taxa de juro para 5,25%, o nível mais alto dos últimos 15 anos.