A Jato, o conhecido analista do mercado automóvel, comparou a evolução do desempenho dos sete maiores construtores a disputar o mercado europeu, nos respectivos mercados de origem, onde o factor “casa” é determinante e em que gozam de um volume de vendas superior. E a conclusão não é boa para as marcas em causa, uma vez que todas viram a sua quota de mercado diminuir consideravelmente, excepção feita para uma delas.

Em cima da mesa estavam as marcas que mais vendem no conjunto dos mercados do Velho Continente, nomeadamente a Volkswagen, Peugeot, Renault, Opel, Fiat, Citroën e Ford, considerando o share de vendas que obtiveram na Alemanha (para Volkswagen e Opel), França (para a Peugeot, Renault e Citroën), Itália (para a Fiat) e o Reino Unido (para a Ford). A janela de tempo definida para efeitos de comparação abrange 33 anos e meio, pois arrancou em 1989 e terminou no final do primeiro semestre de 2023.

Durante estas mais de três décadas, os SUV invadiram o mercado, para mais recentemente serem os híbridos e os híbridos plug-in a alterar as regras do mercado, com a última moda a ter os 100% eléctricos como protagonistas. À partida, havia construtores como a Fiat que detinham 41% do mercado italiano, uma dependência exagerada de um só mercado, enquanto outros possuíam apenas 12% (Citroën) ou 16% (Opel) do mercado doméstico, com a maioria dos fabricantes a oscilarem entre um share de 20% a 30%.

Concluiu a Jato que, passados 33,5 anos, a Fiat foi a marca que maior percentagem perdeu no seu mercado doméstico, com uma queda de 73,2%. Seguem-se a Ford (-69,2%) e a Opel (-68,7%). Também com perdas volumosas do share surgem a Renault (-44,8%) e a Citroën (-41,7%), para a Peugeot registar uma redução da quota em França de 28,6%. Mas entre os sete maiores fabricantes europeus de automóveis, o construtor que menos parece ter sofrido foi a Volkswagen, que ainda assim caiu 13,6%.