Denver: Brandon Cole segurava um marcador e acabou morto a tiro pela polícia

É mais um caso em que a atuação da polícia norte-americana está a ser questionada e considerada excessiva. Um homem negro, que segurava um marcador, foi morto a tiro por um polícia, que pensou que, Brandon Cole, de 36 anos, estaria a segurar uma faca, escreve o The Guardian.

A polícia foi chamado a um bairro na cidade de Denver, no estado do Colorado, por um vizinho de Brandon Cole, que denunciou às autoridades uma possível situação de violência doméstica envolvendo Cole, a mulher e o filho de ambos, adolescente. Cole estaria a tentar empurrar a mulher para fora da cadeira de rodas e estaria “atrás” do filho, descreveu o vizinho.

Quando a polícia chegou ao local, ao final da tarde de dia 5 de agosto, a mulher de Cole disse precisar de cuidados médicos e pediu aos agentes que não disparassem contra o marido. Segundo o comandante da polícia daquela zona de Denver, Cole começou a gritar com os agentes e empunhou um marcador preto. Adotou uma “postura agressiva” e segurou o marcador “de maneira ameaçadora”, explicou Matt Clark.