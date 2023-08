As pré-encomendas não são propriamente uma novidade na indústria automóvel, mas tradicionalmente são exclusivas das marcas de luxo ou muito desportivas, envolvendo sempre modelos com preços muito elevados e capacidades de produção muito acanhadas, como é caso da Lamborghini, Bugatti e Ferrari, ou, no capítulo do luxo, da Bentley e Rolls-Royce. Mas como falamos de construtores muito exclusivos, bastam umas dezenas ou centenas de promitentes-compradores para “absorver” a produção para os próximos meses. O assunto das pré-encomendas vem agora à berlinda porque a primeira pick-up da Tesla, a Cybertruck, tem o início das entregas a clientes agendado para o 3.º trimestre de 2023, presumivelmente mais para o final, e há 1,9 milhões de clientes com pré-encomendas à espera da sua pick-up com carroçaria em aço inox.

A caixa de carga é versátil, podendo ser ou não coberta. Oferece a capacidade de fornecer eléctricidade e ar comprimido para ferramentas de trabalho ou actividades de lazer 5 fotos

Com potências distintas que lhe permitem ir de 0-97 km/h em 2,9 a 6,5 segundos, a pick-up da Tesla será disponibilizada em diferentes versões, cuja autonomia varia entre 400 e 800 km. O preço nos EUA (não está a prevista a comercialização entre nós) arranca nos 39.900 dólares para a versão RWD, com as versões AWD a serem comercializadas por valores a partir de 49.900$. E os 1,9 milhões de unidades “apalavradas” vão sair da nova Gigafactory do Texas, com o construtor a ter prometido na reunião de accionistas uma capacidade de produção de 375.000 unidades/ano.

Interior estilo Tesla, mas para seis adultos, três à frente e outros tantos atrás 5 fotos

Os 1,9 milhões de pré-reservas não são encomendas firmes, com sinais de grande monta (os clientes depositam somente 100 dólares, valor que é devolvido caso pretendam desistir). Mas poderá dar-se o caso de voltar a repetir-se o que já aconteceu anteriormente com as pré-encomendas para o Model 3 e Model Y, isto é, não haver muitas desistências e a chegada de novos clientes compensar as encomendas retiradas. Tanto mais que as pré-encomendas estão de momento abertas apenas para os EUA, Canadá e México, países (sobretudo o primeiro) em que as pick-ups são como uma farda e tipicamente o tipo de veículos mais vendido há décadas.

Com a produção da pick-up toda vendida para os primeiros cinco anos completos de fabricação, a Cybertruck já está na fase de aperfeiçoamento da máquina de produção, enquanto em simultâneo estão a ser testadas diversas unidades em zonas de temperaturas extremas, como neve e deserto, com os ensaios a continuarem até todos os problemas estarem resolvidos e alterados para o modelo final da pick-up.

Can anyone help me identify what these vehicles are? All NINE are covered up so it's really hard to tell. They are in the outbound transportation lot at Giga Texas if that helps any!@greggertruck@SERobinsonJr@esherifftv@TeslaPodcast pic.twitter.com/HrkHz2SBW2 — Joe Tegtmeyer ???? ???????? (@JoeTegtmeyer) August 13, 2023

A Tesla divulgou algumas fotos da linha de produção da Cybertruck, onde é possível ver o exoesqueleto em aço inoxidável, que faz de carroçaria, uma solução mais robusta do que o aço de alta resistência, como é possível ler no site da marca em Portugal. O vidro também deve ser à prova de bala – o que não ficou evidente durante a apresentação do modelo em 2019 –, possuindo ainda suspensão pneumática adaptativa, caixa de carga com 2832 litros de capacidade coberta, possibilidade de rebocar até 6350 kg e alojar no interior seis pessoas, três por fila de bancos. A Cybertruck tinha 1 milhão de pré-encomendas em Maio de 2021 e praticamente duplicou esse número até final de Julho.