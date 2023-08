Um incêndio deflagrou nesta quarta-feira numa zona de eucaliptos na localidade de Bolores, no concelho de Loures, no distrito de Lisboa, encontrando-se cerca das 7h00 com uma frente ativa, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa adiantou que o incêndio, cujo alerta foi dado às 3h26, lavra numa zona de difícil acesso, mas que está a “ceder aos meios”.

Às 7h estavam no local 77 operacionais, com o apoio de 22 veículos.

Cerca das 9h00, no local já se encontravam mais de 95 operacionais, com o auxílio de 28 veículos e um helicóptero, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa adiantou que não há populações em risco. “Temos a registar um ferido ligeiro. Um bombeiro com doença súbita e que foi transportado ao Hospital Beatriz Ângelo, em Loures”, disse a mesma fonte.

