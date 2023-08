O incêndio que deflagrou esta quarta-feira numa fábrica devoluta na Rua do Freixo, na freguesia de Campanhã, no Porto, encontra-se em fase de resolução, adiantou à Lusa o Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

À Lusa, o Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto indicou, pelas 14h30, que o incêndio se encontra em fase de resolução e que no local permanecem 21 operacionais, apoiados por sete viaturas.

O incêndio que deflagrou numa fábrica devoluta teve projeções para duas habitações, mas as chamas foram, entretanto, extintas.

Em resposta à agência Lusa, a Câmara do Porto adiantou que as chamas “chamuscaram, da parte de fora, uma casa contígua, que está habitada por duas pessoas“.

A casa “foi evacuada por precaução e não há registo de vítimas“, referiu a autarquia, acrescentando que serão agora avaliadas pela Proteção Civil as condições de habitabilidade, mas que “em princípio não será necessário realojamento”.

“A segunda habitação, abaixo da fábrica, também levou um pouco com o fumo das chamas, mas é uma habitação em obra, sem moradores”, referiu.

Segundo a autarquia, as equipas estão a terminar de fazer o reconhecimento da fábrica para “certificar que não existe material que possa entrar em combustão”.

O alerta para o incêndio foi dado pelo 12h30 e no local estão os Bombeiros Voluntários Portuenses e o Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto.