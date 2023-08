Esta quarta-feira queremos saber a sua opinião sobre os festivais de verão. O princípio desta história de sucesso começa numa localidade ali para os lados de Caminha, chamada Vilar de Mouros, em 1971. Pelo caminho os festivais tornaram-se também numa experiência, uma espécie de ritual obrigatório para muitos adolescentes. Nos festivais de verão há muito para ouvir mas também para falar. Já não se pode viver sem eles. Porquê?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com Helena Matos.

