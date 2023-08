O Presidente da República acredita que “há folga para desagravar impostos”. “Em que termos, muito ou pouco, vai depender da evolução da economia”, disse esta quarta-feira, em declarações aos jornalistas na praia em Monte Gordo, onde está a passar férias, no Algarve.

“Vários partidos já falaram nisso, Governo e oposição”, continuou. “O Estado aparentemente — não é aparentemente — está com as contas equilibradas”, disse ainda.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, a diminuição de impostos é “uma reivindicação dos portugueses há muito tempo, e sobretudo os jovens, mas em geral os portugueses”. “É um conjunto de medidas que todos temos a noção de que mais tarde ou mais cedo terá de estar na discussão e na decisão dos governantes. Em que termos concretos isso depende muito do panorama económico global. O panorama económico global é de crescimento, cresce agora neste trimestre, cresce no estrangeiro e cresce em Portugal”, frisou. “Há folga para desagravar impostos”, rematou.

Esta quarta-feira, o PSD apresentou um plano de redução de impostos, ao qual os socialistas não tardaram a reagir.

Questionado pela SIC, Marcelo Rebelo de Sousa adiantou ainda que já teve oportunidade de ler as mais de 90 páginas do diploma com medidas do pacote “Mais Habitação”. “Já tive oportunidade e já tenho a minha opinião definida e na altura devida será conhecida”, comentou, lembrando que termina esta quinta-feira o prazo para enviar para o Tribunal Constitucional vários diplomas.