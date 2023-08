A MOP – Multimedia Outdoors Portugal anunciou esta quarta-feira que inaugurou o primeiro de 1.211 equipamentos publicitários em Lisboa e está a investir 25 milhões de euros a nível nacional, sobretudo na digitalização, com o objetivo de liderar o setor.

“O primeiro equipamento instalado é um abrigo localizado em Santa Apolónia, que marca o início da renovação de todas as paragens de autocarro para equipamentos mais modernos e que sirvam a população da cidade com diversas funcionalidades, em que se incluem tomadas USB, mas também hotspot de wi-fi e sistema de informação em tempo real”, afirma a empresa.

Esta instalação surge na sequência do processo do concurso de publicidade da Câmara Municipal de Lisboa, realizado em 2017 e concluído em setembro de 2022, que permite à MOP operar 40% do mobiliário urbano da capital, sendo os restantes 60% atribuídos à JC Decaux.

“Com este novo posicionamento, a MOP ambiciona duplicar a faturação e alcançar a liderança do mercado“, disse o presidente executivo da MOP Vasco Perestrelo à Lusa.

Segundo referiu o líder da empresa, “vai existir também um forte investimento em pessoas e sistemas” uma vez que “o desafio que a MOP tem pela frente obriga ao reforço geral de todos os departamentos e à criação de novos, de research, planeamento, data e outras áreas, o que implica um aumento de 10%.”

Em abril de 2022, a Autoridade da Concorrência (AdC) anunciou que não se opunha à exploração pela empresa JCDecaux da concessão de publicidade exterior em Lisboa, depois de o grupo ter aceitado “assumir compromissos” sobre preocupações concorrenciais.

Esses compromissos, segundo a AdC, incluíam a cedência “a favor de uma empresa concorrente da JCDecaux de 40% do Lote 1 da referida concessão de publicidade exterior de Lisboa”, que foi atribuída à MOP.

Em setembro de 2022, a Câmara Municipal de Lisboa aprovou o contrato de concessão à JCDecaux para a instalação e exploração publicitária na cidade, por um prazo de 15 anos, com a empresa a pagar 8,3 milhões de euros por ano.