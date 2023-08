A Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) defendeu esta quarta-feira o aproveitamento das cadeias de valor em África, considerando que os abundantes recursos naturais podem colocar o continente como um participante fundamental.

As economias africanas podem tornar-se grandes participantes nas cadeias de fornecimento globais através da utilização dos seus vastos recursos de materiais necessários para os setores de alta tecnologia e para os seus próprios mercados de consumo cada vez maiores”, lê-se no comunicado que acompanha a divulgação do relatório desta agência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento em África.