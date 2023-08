O presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Luís Garcia, expressou esta quarta-feira a sua “inteira solidariedade” para com os habitantes da ilha de Maui, no Havai, manifestando “profundo pesar” pelas vítimas dos incêndios.

Sabemos que estes fenómenos têm um impacto devastador na vida das populações, quer a nível social, económico e emocional, deixando marcas indeléveis na sua história e nas suas comunidades” refere Luís Garcia numa carta de pesar enviada esta quarta-feira ao Governador do Havai, Josh Green.

Na missiva, o presidente do parlamento regional estende a sua solidariedade às instituições e entidades envolvidas no combate aos incêndios, “que tentam prestar o apoio necessário e possível de forma a minimizar os riscos associados a situações como esta“.

O número de mortos nos incêndios florestais no Havai, os mais mortíferos em mais de um século nos Estados Unidos, subiu para 101, disse na terça-feira o governador do arquipélago.

Estamos tristes por termos sofrido tamanha perda“, disse Josh Green, numa declaração transmitida pela televisão, acrescentando que as equipas de resgate ainda só terminaram as operações de busca de corpos em pouco mais de um quarto da área afetada.

O governador do Havai avisou ainda que os trabalhos podem ser afetados pelas tempestades, com chuva e ventos fortes, previstas para o fim de semana.

As autoridades estão a ponderar se devem ou não “suspender preventivamente [as operações] por um curto período de tempo, porque agora toda a infraestrutura está mais fraca”, disse Josh Green.

Na segunda-feira, o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, também escreveu ao governador do Havai para manifestar “total disponibilidade” para uma “colaboração solidária” devido aos incêndios no estado norte-americano, lembrando a relação entre os arquipélagos “irmãos”.