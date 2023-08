"Traíste-me. Vai para Mykonos com ele". Empresário revela traição da namorada em festa de noivado da alta sociedade italiana

Estava tudo preparado para um anúncio de noivado, uma demonstração de amor e de união diante de dezenas de convidados, numa festa privada da alta sociedade italiana. Mas o que deveria ter sido um momento de alegria para os noivos e convidados, depressa se transformou em espanto. Tudo porque o noivo, o empresário Massimo Segre, anunciou que, afinal, não se iria casar com Cristina Seymandi. O motivo? A traição da companheira, que Segre fez questão de partilhar com todos os presentes na festa, conta o Corriere della Sera. “Tu traíste-me, vai para Mykonos com o teu advogado“, disse Segre.

Adiado por três vezes, o casamento entre o empresário de 64 anos e a também empresária Cristina Seymandi, de 47, iria ser anunciado numa das mais exclusivas quintas de Turim, no norte de Itália. Para a festa, tinha sido contratado um DJ, além de serviços de arranjos florais, balões, jantar, fogos de artifício, bolo e brindes.

A noite já se tinha apoderado dos céus da cidade quando, no momento dos discursos, veio o escândalo. Num monólogo de mais de cinco minutos, Segre começou por ensaiar um discurso normal para a ocasião. No entanto, pouco tempo depois, as suas palavras gelaram a audiência. “Sempre pensei que amar alguém era desejar o seu bem, inclusive mais do para si próprio. Neste caso, esta noite, quero dar à Cristina a liberdade de amar; de amar um advogado, que é mais importante do que eu“, começou por dizer, acusando Seymandi de o ter traído com outros homens, entre eles o seu advogado. “Vai para Mykonos com o teu advogado, está tudo pago”.