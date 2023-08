Apesar de ter marcado presença no banco na final da Supertaça com o Benfica, Sérgio Conceição mantinha (e mantém) a suspensão de 30 dias aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Ou seja, o recurso ao Tribunal Arbitral do Desporto funcionou “apenas” para congelar esse castigo ao técnico antes da partida de Aveiro, tendo ainda de ser analisado pelo órgão. Tendo essa sanção por cumprir a não ser que o TAD anule a decisão, o treinador dos dragões soma agora mais um castigo que o afasta dos bancos.

Sérgio Conceição foi castigado com um jogo pelo cartão vermelho visto nos descontos da Supertaça mas teve ainda uma outra sanção de 23 dias de suspensão por aquilo que terá dito após o apito final na zona de acesso aos balneários ao árbitro da final, Luís Godinho. Além disso, o treinador dos azuis e brancos terá de pagar 5.100 euros pela partida de castigo mais 2.244 pela demora em deixar a zona técnica após a expulsão.

“Após o árbitro ter sancionado uma falta favorável à equipa A [Benfica], junto ao banco da equipa B [FC Porto], o treinador da equipa B manifestou desacordo por palavras e atos contra a decisão da equipa de arbitragem, saindo da área técnica na direção do árbitro, de forma excessiva, esbracejando e gritando ‘Vai para o c******, vai-te f**** pá. Após a expulsão do treinador principal da equipa B, o jogo esteve interrompido quatro minutos por este se recusar persistentemente a sair da área técnica e das imediações do terreno de jogo. Para além de não acatar a ordem de expulsão, o mesmo continuou proferindo palavras insultuosas e ofensivas para o árbitro, gritando ‘Vai para o c******, és um artista, tendencioso, já não é a primeira nem a segunda. Foi o Danilo, foi o Luís Diaz e agora não expulsas o João Neves… És fraco, fraco, fraco, muito fraco”, escreveu Luís Godinho no relatório que deu origem depois ao castigo a Sérgio Conceição.

“Após o término do jogo e da respetiva cerimónia de entrega de prémios, quando a equipa de arbitragem se dirigia para o seu balneário, o árbitro foi interpelado nas escadas de acesso pelo treinador principal da equipa B, Sr. Sérgio Conceição, no sentido de saber o motivo que levou à sua expulsão. Após o árbitro ter explicado os motivos, o mesmo reiterou as palavras insultuosas e ofensivas preferidas aquando da sua expulsão (“Vai para o c******, és um artista, tendencioso, já não é a primeira nem a segunda. Foi o Danilo, foi o Luiz Dias e agora não expulsas o João Neves… És fraco, fraco, fraco, muito fraco”) e acrescentou ‘Andas a brincar com o meu trabalho… Já tens uma história contra nós… És uma vergonha'”, escreveu também o delegado ao jogo, neste caso apenas sobre aquilo que se passou já depois do apito final do encontro.

Ainda no âmbito do jogo da Supertaça, Pepe foi sancionado por dois encontros de castigo (cumpriu logo o primeiro em Moreira de Cónegos frente ao Moreirense no arranque da Liga, estando agora também de fora na receção ao Farense de domingo) depois da expulsão por conduta violenta sobre Jurásek. Além do cartão vermelho, o árbitro escreveu também no relatório sobre as “injúrias e ofensas à reputação”. “Despiu a camisola e mostrou-a de forma provocatória em direção aos adeptos do Benfica. Ao passar pelo quarto árbitro [Fábio Veríssimo] disse ‘Vocês são muito fracos'”, explica o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que puniu o jogador com multas de 1.020 e 1.530 euros.