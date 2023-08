Não é fácil perceber como é possível que alguém insista em conduzir o seu automóvel eléctrico através de uma garagem, arrastando sob a frente um posto de carga, o que provoca um ruído enorme e afecta o comportamento do carro, uma vez que a frente vai quase no ar. Mas foi o que aconteceu em Honolulu, no Havai.

Uma condutora idosa surge num vídeo, divulgado pelo canal de YouTube Viral Hog, a encaminhar-se para a saída do que parece ser o parqueamento de um aeroporto. Sucede que, aparentemente sem dar por isso, vai a arrastar um carregador de veículos eléctricos. Não se sabe como a condutora conseguiu meter a frente do Tesla Model Y em cima do carregador, mas arrastar aquele pesado equipamento num piso asfaltado deveria certamente provocar um barulho considerável, que ecoaria através de uma garagem coberta.

Com a roda da frente direita no ar e a esquerda com um contacto mínimo com o solo, o Model Y tinha grande parte do peso a incidir sobre a traseira, e daí que os pneus posteriores pareçam estar vazios. A frente não tem sinais de embate, pelo que não terá sido a condutora a derrubar e arrancar o carregador, sendo igualmente pouco provável que o equipamento eléctrico já estivesse caído no asfalto. O que não gera dúvidas é que a condutora atropelou o posto de carga e depois arrastou-o durante alguns metros, uma vez que tanto o espelho frontal como o traseiro já estavam soltos do carregador no final do “passeio”.

Se a pessoa que filmou esta “distracção” não tivesse chamado a atenção da condutora para o posto de carregamento a ser arrastado sob o carro, provavelmente a mulher teria continuado rumo ao seu próximo compromisso com quase duas rodas no ar e um carregador debaixo do veículo. Pelo menos até à próxima curva para a esquerda, pois se o Model Y mostrou ser capaz de curvar para a direita, talvez não fosse tão eficiente a virar na direcção contrária, por a roda não estar em contacto com o solo.